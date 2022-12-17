فيديو| لاعب متوسط ومدرب ممتاز.. هل تعرف شيئًا عن "المغني" ليونيل سكالوني؟

ما لا تعرفه عن مدرب منتخب التانجو

بات الكل الآن يعرف ليونيل سكالوني، الاسم الذي ربما كان مغمورًا قبل سنوات قليلة، لكن فوزه بكوبا أمريكا 2021 وقيادته الأرجنتين لنهائي كأس العالم 2022 جعلت الكثيرين يتعرفونه بشكل واضح.

ربما تعرف أن ليونيل سكالوني مدرب جيد أو لاعب متوسط المسيرة، لكن ربما لا يعرف الكثيرون أنه يستطيع الغناء أيضًا بشكل لا بأس به.

في أحد الاستوديوهات التي خصصت لدعم الأرجنتين في وقت سابق، كان يوجد المطرب الأرجنتيني الشهير رودريجو في حلقة وجد بها أيضًا سكالوني.

رودريجو هو صاحب ألبوم ذائع الصيت في الأرجنتين منه أغنية لا يمكن نسيانها لارتباطها الوثيق بتاريخ الأرجنتين الكروي، تسمى "يد الرب" وتحكي عن الهدف الشهير لدييجو أرماندو مارادونا في مرمى إنجلترا.

رودريجو افتتح الغناء في الاستوديو ثم نقل الأغنية إلى سكالوني، الذي أكملها بحماس بالغ، ليوحي بمدى عشقه لمنتخب التانجو وتاريخه.