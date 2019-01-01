لاعب مانشستر يونايتد السابق: قمت بشكوى مورينيو لإدارة النادي

معاملة سيئة عانى منها اللاعب الشاب من المدرب البرتغالي على حد قوله

قام جوشوا بوهوي لاعب وسط مانشستر يونايتد السابق، بمهاجمة البرتغالي جوزيه مورينيو، نظراً للطريقة التي عامله بها خلال فترة تواجدهما بالشياطين الحمر.

صاحب الـ20 سنة رحل عن يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بصفقة انتقال حر، نظراً لفشله في الظهور مع الفريق الأول بالنادي.

اللاعب يشعر أن مورينيو كان أحد الأسباب، حيث قال في تصريحات صحفية:"كان من الصعب الاستمرار وسط كل ما عانيت منه".

وأضاف:"لم أتعرض للإساءة ولكن لم تتم معاملتي بشكل عادل من قبل المدرب خلال هذه الفترة مع مانشستر يونايتد".

وتابع:"شعر بالإحباط الشديد جداً من معاملته لي، خاصة بعض الكلمات التي استخدمها تجاهي، وكأنني لست مهما للفريق، وقمت بالشكوى للنادي أكثر من مرة".

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وعن رفضه التجديد:"جاء ذلك لمعرفتي جيداً بصعوبة فرصتي في الدخول للفريق الأول بهذه المعاملة، وقيامهم بتجاهلي تماماً".

يذكر أن جوشوا انتقل الصيف الماضي لصفوف نادي بريدا الهولندي، وشارك معه في 3 مباريات فقط خلال هذا الموسم.