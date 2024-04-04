"لن أقبل دكة البدلاء مرة أخرى" .. لاعب مانشستر سيتي يلوح بورقة الرحيل في وجه جوارديولا!

عودة البرازيلي نقطة فاصلة في علاقته بالنادي

كشف ستيفن أورتيجا، حارس مانشستر سيتي عن مستقبله مع الفريق السماوي حال عودته إلى دكة البدلاء بعد تعافي زميله البرازيلي إيدرسون.

واستغل أورتيجا فرصة ذهبية لحراسة مرمى مانشستر سيتي، في ظل إصابة زميله البرازيلي إيدرسون، حيث حافظ على نظافة شباكه خلال مواجهتي نيوكاسل بكأس الاتحاد الإنجليزي وآرسنال في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أورتيجا في تصريحات نشرتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "لم أحسم مصيري بالنسبة للاستمرار مع مانشستر سيتي، هذا ليس قراري الوحيد، بل لي ولزوجتي أيضًا، ونحن ننتظر الطفل الثاني، أنا لست في بداية العشرينات من عمري، لذا يجب أن أختار بحكمة الآن ما سأفعله في الصيف".

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وأضاف: "لا يعني ذلك أنني يجب أن أضغط على النادي حتى يبيعوني، الأمر أشبه برؤية ما سيحدث، أنا مرتاح حاليًا، لأن هناك أماكن أسوأ من هنا".

وتابع حارس مانشستر سيتي: " خضت الآن 4 مباريات كبيرة على التوالي وأعتقد أنني قمت بعمل جيد، وأظهرت لكل الناس أنه يمكن أن يثقوا بي. لقد كان الأمر ممتعًا، بدأ الأمر بمواجهة ليفربول، ثم نيوكاسل في كأس الاتحاد الإنجليزي وأخيرًا أمام آرسنال أستون فيلا، وهو فريق جيد أيضًا".

وأردف أورتيجا: "أحاول فقط أن أقوم بعملي وأكون سعيدًا بكل مباراة أخوضها، أحاول فقط التركيز على أدائي إذا أتيحت لي الفرصة للعب، من المفترض أن يكون إيدرسون على ما يرام، لكنني لا أعرف بالضبط متى سيعود".

وختم الحارس الألماني: "جوارديولا هو مدرب الفريق ومن حقه أن يقرر ما يريد، كل ما علي هو الاجتهاد وبذل المجهود وتقديم أفضل أداء داخل أرض الملعب وفي التدريبات وفي النهاية لا أعرف ماذا سيحدث، لكن إذا اضطررت للعودة إلى مقاعد البدلاء، فسيكون الأمر صعبًا علي".