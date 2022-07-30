لاعب مانشستر سيتي يعد برشلونة بالانتقال لهم!

جوارديولا قد يمانع انتقال اللاعب

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود رغبة قوية لدى متوسط ميدان مانشستر سيتي، برناردو سيلفا، للانتقال إلى فريق برشلونة.

وكان الفريق الكتالوني قد صرف العديد من الأموال هذا الصيف، حيث تعاقد مع بعض الأسماء الهامة في كرة القدم الأوروبية على أمل العودة للمنافسة من جديد.

وبحسب ما أوردته صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن سوق برشلونة لم ينته بعد، بل من الوارد أن يضم البلوجرانا نجمًا جديدًا لصفوف كتيبة تشافي في الأيام المقبلة. حيث أوضح التقرير أن النجم البرتغالي قد "أبلغ" برشلونة بأنه سينتظر إلى نهاية فترة الانتقالات حتى يغادر فريقه ويذهب إلى إسبانيا.

ويأتي ذلك بسبب الوضع المالي لبرشلونة الذي يحتم على الفريق إخراج فرينكي دي يونج من النادي، وهو ما لا يوافق عليه الهولندي.

وبالتالي قرر سيلفا الانتظار حتى حل تلك الأزمة والانتقال في الأخير إلى النادي الكتالوني لتحقيق رغباته.

لكن العقبة أمام هذه الفكرة تتمثل في المدرب بيب جوارديولا الذي يعتمد على سيلفا بصورة أساسية وربما سيحتاجه في الموسم المقبل.

بيب صرح من قبل أنه لن يمانع خروج أي لاعب من النادي، لكن من الوارد أن يرفض ما يريده سيلفا لأن الانتظار لنهاية فترة الانتقالات معناها أن الفريق السماوي لن يستطيع تعويضه.

ولذلك من الوارد أن يتمسك جوارديولا بلاعبه ويرفض رحيله عن الفريق هذا الصيف، خاصةً مع اقتراب بداية الموسم ونهاية الفترة التحضيرية.