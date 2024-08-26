“أشعر بالملل بسبب أهدافك”.. رسالة غامضة من زميل هالاند بعد الهاتريك الأخير!

هالاند يصيب زملائه بالملل...

وصلت رسالة غامضة إلى إرلينج هالاند، بعد تسجيله هاتريك في شباك إيبسويتش تاون، بالجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وقاد المهاجم النرويجي، فريقه لتحقيق فوزًا عريضًا على حساب إيبسويتش تاون، بأربعة أهداف مقابل، في المباراة التي جمعت بينهما مساء السبت الماضي، في الجولة الثانية من البريميرليج.

ونشر الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، صورة للمهاجم النرويجي ومعه كرة الهاتريك، والتي وقع عليها نجوم السيتيزينز، لزميلهم هالاند.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكتب حساب الدوري الإنجليزي ساخرًا: "هالاند سجل الهاتريك السابع له في الدوري الإنجليزي، وبعض من زملائه شعروا بالملل من التوقيع على كرات الهاتريك".

وجاء في الصورة التي نشرها حساب البريميرليج، كرة الهاتريك الذي سجله هالاند، وكتب عليها أحد اللاعبين: " لقد سئمت من التوقيع على هذه الكرات".

ويتصدر هالاند صاحب الـ 24 عامًا، جدول ترتيب هدافي البريميرليج بعد مرور جولتين، برصيد أربعة أهداف، سجل منهم هدفًا في تشيلسي، بالإضافة إلى هاتريك إيبسويتش تاون.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي، يستعد لمواجهة وست هام، في مباراة قوية بالجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، مساء السبت القادم على ملعب لندن الأولمبي.