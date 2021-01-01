لاعب ليفربول السابق يتهم فان دايك بتدمير مسيرته

ذكرى حزينة للمهاجم تسببت في معاناته من الاكتئاب

فيرجيل فان دايك جعل نفسه سريعًا من أبطال ليفربول وأحد أهم المدافعين في تاريخه، ولكن على الجانب الآخر هناك بعض الذكريات السيئة بينه وأحد اللاعبين السابقين للريدز.

مايكل نجو مهاجم ليفربول السابق، تحدث في تصريحات صحفية، عن معركته مع الاكتئاب بعد إصابة أبعدته لمدة عامين.

اللاعب ظهر لفترات محدودة مع فريق كليمارنوك بالدوري الاسكتلندي، قبل أن يتسبب فان دايك الذي كان يلعب وقتها مع سلتيك في انهيار مسيرته.

ويأتي ذلك بعدما خضع نجو لعمليتين جراحيتين، لربط عظام كاحله من أجل المشي بصورة طبيعية.

وقال اللاعب في تصريحات لموقع "Planet Football":"لم أكن مصابًا جسديًا فقط، لقد تحطمت نفسيًا أيضًا".

وأضاف:"قبل إجراء أول عملية لي، أخبرني الأخصائي أنه إذا لم تتم خطة إعادة التأهيل الخاصة بي، فلن ألعب كرة القدم مرة أخرى، شعرت بالتوتر بعدها وبدأت التفكير فيما يجب أن أفعله في حالة تركي اللعبة".

وكان نجو قد سبق أن قال لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية في 2014":"أخبرت الطبيب بما قام به فان دايك، قبل التدخل كانت هناك بعض الكلمات الغاضبة بيننا، أعتقد أن ما قام به كان متعمدًا".

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واستكمل صاحب الـ28 سنة:"فان دايك اعتذر بعدها لأحد أصدقائي، لقد وقع الضرر بسببه لكني لا أحمل أي ضغينة".

يذكر أن نجو انضم إلى ليفربول كلاعب شاب في 2009، وذهب في بعض الإعارات قبل الانتقال إلى كليمارنوك في 2014 وانتهى به الحال الآن مع نادي باراليمنيو القبرصي.