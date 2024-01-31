لاعب ليفربول السابق: "ميسي أفضل من يخلف تشافي في برشلونة!"

"كل شيء يلمسه يتحول إلى ذهب"

طرح داني ميرفي، لاعب ليفربول السابق، خيارًا جريئًا لخلافة الإسباني تشافي هيرنانديز على رأس القيادة الفنية في برشلونة، خلال الموسم المقبل.

وكان تشافي، قد أعلن قبل أسبوع أن الموسم الحالي هو الأخير له مع برشلونة، بعد موسمين داخل النادي الكتالوني، حقق في الأول لقبي الدوري الإسباني وكأس السوبر، بينما يعاني الفريق في الثاني بعد وداع كأس الملك وكأس السوبر والابتعاد عن المنافسة في الليجا.

وخرج داني ميرفي، عن السياق حيث طالب إدارة برشلونة بأن تسلك طريقًا مختلفًا وتضع ثقتها في شخص لم يعمل مسبقًا كمدير فني، وهو أسطورة النادي الكتالوني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي الحالي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال ميرفي في تصريحات لشبكة "TalkSport": "سأختار ميسي، لا تتعجبوا من ذلك، إنه ساحر وكل شيء يلمسه يتحول إلى ذهب، ليونيل وضع على هذه الأرض للقيام بأشياء مذهلة. ولن يتوقف الأمر عند كونه لاعبًا أسطوريًا أو مديرًا رياضيًا".

ولا يبدو خيار الاستعانة بميسي منطقيًا على الإطلاق، خصوصًا أن ميسي مقيد بواجباته كلاعب في صفوف إنتر ميامي الأمريكي، كما أن ليونيل كان قد صرح بأنه ليس لديه أي خطط للمغامرة في الإدارة، رغم انفتاحه على الاستمرار في كرة القدم بصورة مختلفة.

وقال ميسي في هذا الشأن: "لا أنوي حقًا أن أكون مدربًا، لكن زيدان قال ذلك بالضبط وبعد ذلك، أصبح مدربًا وفاز بدوري أبطال أوروبا 3 مرات، أفضل أن أكون مديرًا رياضيًا من خلال بناء الفريق والمدربين المرافقين".