لاعب ليستر يحتفل بلقب كأس الاتحاد بعلم فلسطين

تعاطف كبير مع القضية الفلسطينية

احتفل حمزة تشودري، لاعب ليستر سيتي، بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي عبر رفع علم فلسطين تضامناً مع شعبها عقب الأحداث الأخيرة والهجمات من الجيش الإسرائيلي.

قطاع غزة والقدس شهدا اشتباكات عنيفة بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في الأيام الأخيرة أدت لموجة تعاطف كبيرة حول العالم من نجوم كرة القدم وجماهيرها.

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واختار متوسط ميدان ليستر ذو الجنسية الإنجليزية أن يحتفل بلقب فريقه الأول في المسابقة برفع العلم الفلسطيني، لينضم لمجموعة كبيرة من نجوم الكرة الإنجليزية مثل محمد صلاح، بول بوجبا، رياض محرز، وآخرين في شجب العدوان الإسرائيلي.

شودري وفوفانا يحملان علم فلسطين أثناء الاحتفالات بكأس الاتحاد 🇵🇸 pic.twitter.com/fpJnoQQG8k — Mahmoud Diaa (@MahmoudDiaaaa) May 15, 2021

تشودري يحمل الجنسية الإنجليزية ولكن ينحدر من أصول هندية وجرينادية، وسبق له اللعب مع منتخب إنجلترا تحت 21 عاماً.

وشارك اللاعب كبديل في الدقيقة 82 من عمر المباراة بدلاً من أيوزي بيريز، وساهم مع فريقه في تلك الدقائق في الفوز بهدف نظيف على البلوز تشيلسي.

ولم يكن تشودري الوحيد الذي احتفل باللقب برفع العلم الفلسطيني، ولكن شاركه زميله الفرنسي ويسلي فوفانا في رفع العلم عقب اللقاء.

يذكر أن ليستر قد تُوج باللقب الخاص بكأس الاتحاد هذا السبت بحضور قرابة 20 ألف متفرج، وشوهد العلم الفلسطيني مرفوعاً من قبل بعضها.