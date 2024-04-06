لاعب فرنسا السابق: إنريكي غير من باريس ولهذا برشلونة المرشح للفوز!

برشلونة مرشح لتخطي باريس في دوري أبطال أوروبا...

أشاد لودوفيك جيولي، لاعب برشلونة والمنتخب الفرنسي الأسبق، بالمستوى الذي يقدمه لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، مع فريقه الحالي، وأوضح كيف يكون الفريق الكتالوني، مرشحًا للفوز على باريس في مباراتهم المرتقبة.

ومن المنتظر أن يلعب برشلونة أمام باريس سان جيرمان، مساء الأربعاء القادم، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب حديقة الأمراء معقل الفريق الفرنسي.

وقال جيولي في تصريحات لقناة برشلونة: "لقد غير إنريكي كل شيء في باريس، لديه منافسة في كافة المراكز لا يوجد 11 لاعبًا، بل يوجد تقريبًا 20 لاعبًا في الفريق وجميهم بإمكانهم اللعب".

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وأضاف: "علينا أن نرى إذا كان نجوم سيصنعون الفارق، أمام برشلونة الذي يعد فريقًا مميزًا، فالفريق الكتالوني لديه أفضلية عن باريس، فالفريق لديه خبرة أكثر في هذا النوع من المباريات".

وتطرق اللاعب الفرنسي الأسبق، للحديث عن تشافي هيرنانديز، المدير الفني الحالي لبرشلونة، وقال: "أراه مدربًا منظمًا ومحترفًا للغاية، إنه يحب الفريق والجميع يشعر بذلك، إنه شخص عظيم".