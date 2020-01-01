لاعب فالنسيا يصبح أول مصاب بكورونا في الليجا

إسبانيا أعلنت عزل البلاد

كشف لاعب فالنسيا إيزيكل جاراي عن إصابته بفيروس كورونا، ليصبح أول حالة إيجابية في صفوف لاعبي الدوري الإسباني.

وأعلنت الحكومة الإسبانية حالة الطوارئ من أجل الحد من تفشي الفيروس الوبائي، وتم تعليق منافسات الكرة في البلاد للجولتين المقبلتين.

ونشر المدافع الأرجنتيني فيديو عبر حسابه على إنستجرام قال فيه إنه يعاني من الفيروس، وقال إن بداية 2020 كان سلبية له، وذلك بسبب معاناته من الإصابة أيضاً.

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وغاب اللاعب عن الخفافيش في الجولات الأخيرة بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي سيغيب على إثره حتى نهاية الموسم الجاري.

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وأكد قلب الدفاع السابق لريال مدريد أنه بصحة جيدة حالياً، وطالب الجميع بتوخي الحذر والبقاء بالمنزل وإتباع التعليمات الصحية من أجل تخطي الأزمة.

وتعد إصابة جاراي عن الأولى للاعب في الليجا، وسبقه فقط من الوسط الكروي الإسباني المدير الرياضي لليجانيس مارتين أورتيجا.

وأُصيب عدد من اللاعبين في إيطاليا وألمانيا بالفيروس، ومن ضمنهم دانييلي روجاني، مدافع يوفنتوس، وعدد من لاعبي سامبدوريا وفيورنتينا.