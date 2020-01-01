لاعب غاني سابق يدّعي أنه والد راشفورد الحقيقي

شخص آخر يدعي أنه والده.. هل يعيش راشفورد قصة من قصص السينما الهندية؟

تسبب مايكل بوي ماركواي البالغ من العمر 65 سنة في ضجة كبيرة بتصريحات لمحطة إذاعية في بلاده يدعي فيها أنه والد نجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد.

ويستعد الدوري الإنجليزي الممتاز للعودة من جديد بعد توقف لأكثر من 3 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد في البلاد وحول العالم.

وحول ذلك، وفي الوقت الذي يستعد فيه ماركوس راشفورد بدوره للعودة من الإصابة والمشاركة من جديد مع الشياطين الحمر، ظهرت له قصة غريبة.

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وأثار لاعب كرة قدم سابق في غانا يدعى بوي ماركواي ضجة كبيرة في تصريحات إذاعية قال فيها إنه الأب البيولوجي لماركوس راشفورد.

وأضاف الرجل: "راشفورد هو ابني وهو يعرف ذلك، على الرغم من أننا لم نرَ بعضنا البعض منذ عدة سنوات. في البداية، كان غاضبًا لأنه يعتقد أنني تخليت عنه، لكن ذلك لم يحدث"

وتابع: "الآن ، سيحاول الكثيرون اتهامي بالبحث عن الشهرة، لكنني لست من هذا النوع من الأشخاص الذين يبحثون عن أسهل طريقة لكسب المال أو أن يصبحوا مشهورين"

وأردف: "أردت فقط تصحيح معلومة خاطئة وإعلام العالم أن ماركوس راشفورد لديه جذور عائلية في غانا وأنني أنا والد مهاجم مانشستر يونايتد"

وحسب الوثائق الرسمية فإن المهاجم الدولي الإنجليزي هو نجل الجامايكي جوزيف راشفورد والسيدة ميلاني راشفورد، وهو مواطن من سانت كيتس ونيفيس.

واختتم باركواي تصريحاته قائلًا: "لا ينبغي لأحد أن يستخف بالارتباط والعلاقة بين الأب والابن، لن يذهب حبه أبدًا من قلبي، هدفي الرئيسي هو حمايته والصلاة من أجله حتى يتمكن من الحفاظ على إرثي. سأكون غاضبًا إذا جاء شخص ما ليعرض عليّ المال. أنا لست بحاجة إلى المال، أنا بحاجة إلى الحب والإنصاف والعدالة والحقيقة، بارك الله فيكم"

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يذكر أن ماركوس راشفورد قد تألق مع مانشستر يونايتد في موسم 2016 ليتم تصعيده من فريق الشباب إلى الفريق الأول، ويبدأ مسيرته مع التألق.