"لاعب عظيم" .. ياسين بونو يتغزل في نجم الأهلي ويؤكد: تجربتي مع الهلال رائعة

بونو "الحارس الأفضل" في الملاعب السعودية..

أعرب المغربي ياسين بونو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن سعادته الكبيرة؛ بـ"التتويج" بجائزة أفضل حارس مرمى في دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

بونو انضم إلى الهلال في صيف 2023، قادمًا من نادي إشبيلية الإسباني؛ ونجح في التتويج مع الفريق بـ"الثلاثية المحلية" التاريخية؛ وذلك في موسمه الأول.

وعن ذلك يقول بونو في تصريحات للرابطة السعودية المحترفة، مساء يوم الإثنين: "نعم.. أنا سعيد جدًا، حظينا بموسم جيد، وكانت تجربة رائعة بالنسبة لي".

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وقدّم النجم المغربي، الشكر إلى جميع زملائه في الزعيم الهلالي، مشددًا على أن اللاعبين بذلوا مجهودًا كبيرًا على المستوى الجماعي؛ ما ساعده في التتويج بجائزة أفضل حارس مرمى.

وبخصوص مستواه الثابت منذ سنوات.. شدد ياسين بونو، على أن هذا الأمر ليس سهلًا أبدًا، في عالم الساحرة المستديرة؛ ولكنه نجح في ذلك، خاصة في العام الحالي.



وأشاد بونو كثيرًا، بالحارس السنغالي إدوارد ميندي، نجم النادي الأهلي؛ قائلًا: "من بين الأفضل في العالم.. لاعب عظيم، وأثبت ذلك طوال الموسم".

