لاعب صن داونز: أفتخر باللعب أمام برشلونة والأهلي والزمالك

مابوندا لاعب صن داونز تحدث عن الخماسية التاريخية أمام الأهلي.

عبر صامويل مابوندا، لاعب وسط فريق صن داونز الجنوب إفريقي، عن فخره بخوض مباريات أمام أكبر الأندية في العالم وإفريقيا، وذلك في مختلف المنافسات والبطولات.

مابوندا قال خلال تصريحات للموقع الرسمي لصن داونز: "أمتلك ذكريات رائعة، حيث لعبت مباريات أمام أندية مثل برشلونة الإسباني، والأهلي والزمالك المصريان والوداد البيضاوي المغربي".

لاعب صن داونز تابع: "لعبت بعض المباريات أمام أكبر فرق العالم، تواجدت ضد برشلونة والأهلي والزمالك والوداد، مثل هذه المباريات تجعلك تشعر بالفخر الكبير".

المزيد من الفرق

وأردف: "خلال تلك المباريات تقدم كل ما لديك، وتجتهد وتقدم كل ما تمتلكه من أداء وإمكانيات، لإظهار أفضل ما لديك أمام مثل تلك الفرق الكبرى".

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وواصل: "أول مباراة لعبتها كانت أمام الأهلي وحققنا الفوز بخمسة أهداف دون رد، وهي نتيجة للتاريخ، لأنهم لم يخسروا بهذه النتيجة من قبل".

واختتم مابوندا تصريحاته قائلًا: "نجحت في التسجيل أيضًا بعدما استطعت التسجيل لأول مرة أمام وفاق سطيف الجزائري، ونجحنا أيضًا في تكوين ذكريات رائعة أمام الوداد المغربي".

وكان صن داونز قد حقق انتصارًا تاريخيًا على الأهلي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا العام الماضي بخمسة أهداف دون رد، ليلحق به أكبر هزيمه إفريقية في تاريخه.