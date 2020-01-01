لاعب سابق: برشلونة نادي المهرجين

أحد لاعبي البلوجرانا السابقين يصف الإدارة بالمهرجين

وصف كريستوف دوجاري، لاعب برشلونة السابق، النادي الكتالوني بحفنة من المهرجين عقب الخروج من كأس ملك إسبانيا في ربع النهائي.

برشلونة خسر في الثواني الأخيرة أمام أتلتيك بلباو ليفشل في الوصول لنصف النهائي للمرة الأولى منذ 2010.

وقال دوجاري في تصريحات لراديو مونت كارلو الفرنسي: "برشلونة حفنة من المهرجين، وكل شيء يسير في الاتجاه المعاكس".

المزيد من الفرق

وأوضح: "تعاقدوا مع فيليبي كوتينيو وعثمان ديمبيلي وغيرهم من اللاعبين بمبالغ كبيرة ثم يبيعونهم. إنهم يعطون انطباعًا بعدم وجود أي مشروع في النادي".

وتابع: "في كل سوق انتقالات تظهر مشكلة، منذ رحيل تشافي هيرنانديز وبعده أندريس إنييستا، جلبوا العديد من الصفقات التي لا قيمة لها".

لاعب البلوجرانا في موسم 1997-1998 رأى أنّ لا أحد في الإدارة الكتالونية يتحلى بالشخصية الجيدة والقدرة على إدارة فريق بهذا الحجم.

وكان برشلونة قد أقال المدرب إرنستو فالفيردي من تدريب الفريق خلال الشهر الماضي قبل أن يتولى كيكي سيتين تدريب النادي.

ويحتاج البلوجرانا للفوز يوم الأحد المقبل على ريال بيتيس على أمل تراجع ريال مدريد أمام أوساسونا للانفراد بصدارة الدوري الإسباني.