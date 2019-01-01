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الدوري الاسباني الدرجة الأولى

لاعب ريو فاييكانو يسجل أسرع هدف في الليجا بالموسم الجاري

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أسرع هدف في الليجا جاء في مباراة بلد الوليد وريو فاييكانو

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

سجل ألفارو ميردان، لاعب ريو فاييكانو، أسرع هدف في الدوري الإسباني بالموسم الحالي أمام بلد الوليد في الجولة 18 من الليجا.

ميردان تمكن من هز شباك بلد الوليد بعد 29 ثانية فقط في المباراة التي انتصر فيها فريقه بهدف نظيف.

ويعد هذا الهدف هو الأسرع في الليجا بالموسم الجاري وكذلك الأسرع منذ نحو عام وبالتحديد في 6 يناير 2018 في مباراة إشبيلية وريال بيتيس في ديربي الأندلس.

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فابيان رويز سجل وقتها هدفًا ضد إشبيلية في الثانية 20.

وبفوز ريو فاييكانو يستمر في المركز قبل الأخير برصيد 16 نقطة.

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