فيديو | لم يرحمه في هزيمته .. لاعب ريال مدريد يسخر من حارس أتلتيكو بعد الفوز بديربي السوبر

رودريجو لم يكتف بالهزيمة وقرر السخرية من أوبلاك!

سخر رودريجو؛ لاعب ريال مدريد، من تعامل يان أوبلاك؛ حارس مرمى أتلتيكو مدريد، مع الهدف الخامس الذي استقبله في مواجهة الفريقين، ليلة أمس الأربعاء.

المرينجي كان قد أسقط كتيبة المدرب دييجو سيميوني بخماسية مقابل ثلاثة أهداف في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، المقام في السعودية، في لقاء امتد للأشواط الإضافية.

اللقطة الساخرة تخص تحديدًا الهدف الخامس، الذي أحرزه براهيم دياز مستغلًا تقدم أوبلاك لوسط الملعب في الثواني الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني، ورغم محاولات الأخير للركض للحاق بالكرة إلا أنها سبقته للشباك.

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ومن جانبه، سخر رودريجو من طريقة ركض أوبلاك للحاق بالكرة، إذ وقف مقلدًا إياه أمام زملائه، وسط ضحكات الجميع.

يذكر أنه من المنتظر أن يلتقي ريال مدريد في النهائي بالفائز من مواجهة برشلونة وأوساسونا، المقرر إقامتها اليوم الخميس.