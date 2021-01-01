لاعب ريال مدريد: كدت أفقد قدمي في باريس سان جيرمان

معاناة كبيرة للاعب في تجربته الباريسية

عاد لاعب ريال مدريد الحالي وليون السابق فيرلاند ميندي بالذاكرة للفترة التي أمضاها مع باريس سان جيرمان وكيف كاد مشواره الكروي ينتهي بنادي العاصمة الفرنسية.

ميندي لعب مع بي إس جي من 2004 وحتى 2012 بمراحل الشباب، ولكن تألقه وبزوغه بدأ عند انتقاله لصفوف ليون.

وقال الظهير الأيسر مع موقع "يويفا": "لعبت سبع سنوات في باريس، كنت مع كيمبيمبي وكومان ولكن في سن الثالثة عشر تعرضت للإصابة".

وأكمل: "أُصبت بالتهاب المفاصل في فخذي بسبب عدوى وخضعت للجراحة وكنت في المستشفى لمدة طويلة، قدمي كانت في جبيرة لثلاثة أشهر أو شهرين".

وواصل الفرنسي: "أحد الأطباء أخبرني أنني لن ألعب الكرة مجدداً وأن قدمي قد يتم بترها، كنت أعيش بكرسي متحرك وأتعلم المشي من جديد".

وختم: "معظم الناس فقدوا الأمل أن أمشي مجدداً، تعلمت المشي والتعامل مع الألم، باريس لم يعرف إذا كنت سأستمر أم لا ولذا قررت الرحيل".

ميندي انتقل لريال مدريد في الميركاتو الصيفي قبل الأخير واحتل موقع الظهير الأيسر للملكي على حساب مارسيلو.