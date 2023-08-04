لاعب ريال مدريد السابق ينافس نجوم العالم على دور بطولة "جيمس بوند"

يحاول تحقيق حلمه الخاص بجانب كرة القدم

يستعد رويستون درينثي لاعب ريال مدريد السابق، للدخول في منافسة من أجل لعب دور جيمس بوند في خطوة جديدة ستضعه على أبواب المجد الفني.

اللاعب الهولندي خاض مسيرة حافلة في الملاعب الأوروبية، ولعب للعديد من الأندية كان أبرزها فينورد وإيفرتون وريدينج وشيفيلد وكذلك ريال مدريد الذي انضم له في 2007 كأحد أهم المواهب في العالم ولكنه فشل في إثبات ذاته.

صحيفة "ماركا" الإسبانية سلطت الضوء على المسيرة الفنية لصاحب الـ36 سنة، حيث أكدت أنه سيتنافس على دور "وكيل 007" الأكثر شهرة في تاريخ أفلام جيمس بوند مع ممثلين مشهورين مثل دامسون إدريس، آرون تايلور جونسون، إدريس ألبا، هنري كافيل، جيمس نورتون وريجي جان بيج.

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ويأتي ذلك بعدما بدأ اللاعب مسيرته التمثيلية بلعب دور رجل عصابات في "موكرو مافيا" أحد أشهر أعمال الدراما الهولندية.

وفي هذا السياق قال درينثي في تصريحات لـ"Ladbrokes Fanzone":"فعلت الكثير من خلال تجربتي مع الراب، لكن التمثيل هو شيء أردت حقًا تجربته، كنت اقول دائمًا لوالدتي أنني أريد أن أصبح ممثلًا في يوم من الأيام لأنه أحد اهم أحلامي بصرف النظر عن كرة القدم".

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وأضاف:"أنا من الأشخاص الذين يحبون تجربة أي شيء، لم يكن لدي أي مشكلة في تجربة نفسي بـ"موكرو مافيا" وهي دراما إجرامية في هولندا، وكيل أعمالي تعجب من هذه الخطوة لكني أصريت على القيام بها".

يذكر أن درينثي لم يعتزل كرة القدم حتى الآن رغم دخوله المجال الفني حيث انضم مؤخرًا إلى نادي كوزاكين بويز الذي يلعب بدوري الدرجة الثالثة الهولندية..