لاعب ريال مدريد السابق يلمح لاعتزاله بنهاية الموسم

اللاعب البرتغالي قد يعتزل بنهاية الموسم الجاري

ألمح فابيو كوينتراو، لاعب ريال مدريد السابق اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم الحالي.

وتواجد اللاعب البرتغالي يوم في إحدى المحاكم، وعند سؤال القاضي إذا كان لاعب كرة محترف، أجاب فابيو: "نعم معتزل".

تلك اللحظة أثارت الشكوك حول اللاعب صاحب الـ 31 عاماً، عما إذا كان سيعتزل بنهاية الموسم أو يقصد أنه بلا ناد حالياً.

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لاعب ريال مدريد السابق، دون فريق منذ الصيف الماضي بعد نهاية مسيرته مع رايو أفي البرتغالي.

وربطت الصحافة اسم اللاعب، بالانضمام إلى بولونيا الإيطالي خلال سوق الانتقالات الحالي.

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كوينتراو بدأ مسيرته مع ريو أفي، قبل أن ينتقل إلى بنفيكا ثم ناسيونال ماديرا وسرقسطة وبعد ذلك ريال مدريد في 2011.

ولعب البرتغالي، مع ريال مدريد 106 مباراة بمختلف المسابقات، نجح خلالها في تسجيل هدفاً وصناعة 11 آخرين، كما حصل على لقبي دوري أبطال أوروبا ومرتين دوري إسباني، ومرة وحيدة للسوبر الإسباني ولقب وحيد كأس إسبانيا، كما حصل على ثلاث ألقاب كأس عالم للأندية ولقبي سوبر أوروبي.

جدير بالذكر أن آخر محطات كوينتراو كانت الموسم الماضي، مع ريو أفي وفيها شارك خلال 25 مباراة.