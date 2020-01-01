لاعب ريال مدريد السابق يرفض اتهامه بالقتل

لاعب الميرنجي السابق رأى أن اتهامه بالقتل سخافة

نفى لاعب ريال مدريد السابق وأولمبياكوس اليوناني رؤول برافو، أن يكون له علاقة بحادث إطلاق النار الذي تعرض له زميله السابق في الفريق اليوناني لاعب داركو كوفاسيفيتش الأسبوع الماضي.

وتعرض اللاعب الصربي للاعتداء في العاصمة اليونانية أثينا عندما حاول شخصان إصابته بطلق ناري، ولكنه نجا بصعوبة.

قال برافو في تصريحات لإذاعة "ماركا" الإسباني: " ما يقال هو محض هراء لا أعرف من الشخص المختل الذي أصدر مثل تلك الاتهامات عني".

وتابع: "هذه الاتهامات تؤثر على أسرتي بالسلب فكروا كيف سيكون موقف أطفالي عندما يسمعون بأن والدهم هو مجرم".

وأردف: "اتصلت بداركو وأخبرته أن كل هذه الأمور هي محض افتراء وسخافة أنا لم أكن يوماً هذا الشخص الذي يصبون الاتهامات عليه، كل ما قيل هو اتهامات صحفية".

وتابع: "عائلتي تشعر بالخوف قليلاً حول ما أثير لكنني لا أفكر في مثل تلك السخافة، وأنا وداركو نتمتع بصداقة رائعة".

لاعب ريال مدريد وراء إطلاق النار على نجم أتلتيكو السابق

رفض رؤول أن يدافع عن نفسه مبرراً هذا بأنه ليس متهم من الأساس هو شخص يعلم ما هو عليه والقريبين مني يعلمون أنني صديق جيد.

وحسب تقرير سابق لصحيفة تليجراف فأن الأمر ربما يتعلق بالمقامرة وأن من أطلق النار أراد تهديد داركو أكثر من قتله أو إيذائه.

نجم يوفنتوس المعتزل يتعرض للضرب بالنار في اليونان

وحققت السلطات مع كوفاسيفيتش وصلته ببرافو، ولكن الصربي رفض الإدلاء بأي معلومات بخصوص اللاعب الإسباني السابق، بحسب الصحف.

وتزامل الصربي والإسباني في أوليمبياكوس بالفترة من 2007 إلى 2009 بعد مشوارهما الحافل بالملاعب الإسبانية.