لاعب ريال مدريد السابق: الهزيمة هناك كخسارة الحرب العالمية

جوناثان وودجيت لاعب ريال مدريد السابق يتحدث عن فترته في النادي الملكي والصعوبات التي واجهته.

كشف جوناثان وودجيت نجم ريال مدريد المعتزل عن تفاصيل فترته في صفوف الملكي بعدما انضم للفريق الإسباني قادمًا من نيوكاسل.

جاء هذا في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "ديفينسا سنترال"، وأكد خلالها أن اللعب لريال مدريد مختلف تمامًا عن أي فريق آخر.

وقال وودجيت: "بعد التوقيع لريال مدريد ذهبت لميونخ في طائرة خاصة ليفحص أحد الأطباء فخذي لأنني عانيت من كسره من قبل".

المزيد من الفرق

كامافينجا يتخذ الخطوة الأولى نحو الانضمام لريال مدريد

وأضاف: "بعد الفحص وبعد التوقيع جاء لي الطبيب وقال لي أنني أعاني من كسر ولكن في الظهر وليس في الفخذ، وأن الكسر يتحرك".

وأكمل: "قبلها كانت صفقة جابي ميليتو قد فشلت بسبب الفحص الطبي، وقلت لنفسي أن حلمي أنتهى، بعد ذلك أخبر الطبيب فلورنتينو بيريز بالأمر فقرر التوقيع معي لأربعة أعوام بدلًا من خمسة".

وأردف عن الأجواء هناك: "عندما تلعب لنادي مثل ريال مدريد لا يمكنك حتى أن تخسر في التدريبات، والهزيمة في المباريات تكون مثل خسارة الحرب العالمية".

جدير بالذكر أن وودجيت كان قد لعب لريال مدريد في الفترة بين 2004 و2007 لكنه أمضى عامه الأخير في فترة إعارة لنيوكاسل بعدما فشل في تقديم أوراق اعتماده مع النادي الملكي.