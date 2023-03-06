لاعب ريال بيتيس: من الطبيعي أن يتعرض فينيسيوس جونيور للإهانة!

فينيسيوس جونيور هو من يجلب الإهانة لنفسه!

تعجب آيتور رويبال لاعب ريال بيتيس من غضب فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد بسبب تعرضه لبعض الإهانات الاستفزاز من قبل الجماهير واللاعبين.

بصرف النظر عن حقيقة أن المدافعين في جميع الفرق يستهدفون إيقاف خطورة فينيسيوس، لكنه أيضًا عادة ما يكون موضوع الإهانات من المشجعين المنافسين كذلك لإخراجه عن تركيزه.

وقال لاعب الوسط الإسباني عن ما يواجهه الجناح البرازيلي عقب اللقاء: "إنها كرة القدم، وهذا طبيعي، لكن عليه أيضًا أن يتعامل مع الركلات لأنه لاعب يحاول دائمًا المراوغة ويواجه الكثير".

وأضاف: "عادة تقوم الجماهير بالهتاف ضده لتشتيته، واليوم رأيته عن قرب يتحدث معهم طوال الوقت (مع الجمهور في المدرجات)، لذلك من الطبيعي أن يهينوه".

وواصل: "يحدث ذلك بالنسبة لنا جميعًا أذهب إلى ملاعب الخصوم واتعرض للإهانات طوال مدة 95 دقيقة، يريد الناس إزعاجك وأحيانًا ينجحون وأحيانًا لا يفعلون ذلك".

جدير بالذكر أن ريال مدريد سقط في فخ التعادل السلبي أمس الأحد في هدية خاصة لبرشلونة الذي يبتعد أكثر في صدارة ترتيب الدوري الإسباني.