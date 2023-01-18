لاعب روما يهاجم مورينيو بعد الرحيل عن إيطاليا!

انتظر حتى العودة إلى موطنه!

عاد جونزالو فيار إلى خيتافي في صفقة إعارة من روما، وأجرى لاعب خط الوسط الإسباني مقابلة يشرح فيها سبب رغبته في العودة إلى النادي الإسباني، مشيرًا إلى سوء معاملته من جوزيه مورينيو مدرب الذئاب.

فيار انضم إلى روما في صيف عام 2020 قبل أن يخرج معارًا إلى خيتافي ثم سامبدوريا، ومن جديد عاد إلى الفريق الإسباني هذا الشتاء.

وأبرزت صحيفة "ماركا" الإسبانية حديث اللاعب عن فترته مع فريق العاصمة الإيطالية حيث قال: "لقد كان الوقت استثنائيًا حتى وصل شخص نعرف جميعًا من هو".

وعن فترة تواجده في سامبدوريا قال: "لقد لعبت كثيرًا على المستوى الفردي، لكن الوضع المالي كان معقدًا، ولم أتقاضى أجرًا منذ عدة أشهر هذا أصعب شيء اختبرته في كرة القدم المحترفة".

الجدير بالذكر أن فيار لعب بقميص روما 64 مباراة، صنع هدفًا وحيدًا، وتُوج ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي.