"لاعب رائع ولكن .." .. كارليس بويول يوجه نصيحة غالية إلى فينيسيوس!

أسطورة برشلونة أكد أنه يحب المستوى الذي يظهر به فينيسيوس جونيور في المباريات..

وجه كارليس بويول أسطورة نادي برشلونة نصيحة غالية إلى البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم نادي ريال مدريد، بعدما أشاد كثيرًا بمستواه معتبرًا إياه بالفعل لاعبًا عظيمًا.

بويول تواجد في إحدى الفعاليات التي أقيمت على واحد من ملاعب البادل في إسبانيا، وعلق على تصرفات فينيسيوس جونيور، بعد أقل من يوم على تصرفه المثير للجدل مع المقدوني ستول ديميتريفسكي حارس مرمى نادي رايو فاييكانو، خلال مباراة الفريقين في الجولة 12 لمنافسات موسم 2023-2024 من الدوري الإسباني.

وقال بويول في التصريحات التي نقلتها صحيفة "as" الإسبانية: "فيسيوس لاعب عظيم، إنه يحدث الفارق دائمًا، ويجب الإعجاب به في جميع المجالات".

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وأضاف: "لقد جاء لاعبون عظماء إلى كامب نو، ورغم كونهم منافسين إلا أنهم كانوا موضع إعجاب لكونهم لاعبين عظماء".

وتابع: "أود أن أتحدث مع فينيسيوس كزميل محترف، وأن أخبره برأيي فيه وما أشعر به تجاهه، وإذا غير من تصرفاته سيحظى بالمزيد من الاحترام، إذا تحدثت معه سأخبره برأيي صراحة".

ولا يقضي فينيسيوس جونيور أفضل أوقاته في الموسم الحالي، حيث سجل 3 أهداف فقط وقدم 3 تمريرات حاسمة في 11 مباراة لعبها هذا العام في جميع المسابقات، وسط تركيز أكبر على القضايا التي يركز فيها البرازيلي خارج الملعب.