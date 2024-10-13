متهم باغتصاب سيدة في لندن.. إلقاء القبض على لاعب سابق في الدوري الإنجليزي

لاعب سابق في الدوري الإنجليزي متهم بالاغتصاب...

فجرت تقارير صحفية مفاجأة من العيار الثقيل، بالقبض على أحد اللاعبين السابقين في الدوري الإنجليزي، بتهمة اغتصاب سيدة في العاصمة الإنجليزية لندن.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "صن" الإنجليزية، فإن الشرطة ألقت القبض على أحد اللاعبين السابقين في الدوري الإنجليزي، بتهمة الاغتصاب يوم 9 أكتوبر، بأحد الفنادق الفاخرة.

ورفضت الصحيفة الإنجليزية، الكشف عن اسم اللاعب الدولي لأسباب قانونية، وتم إطلاق سراحه بكفالة حتى منتصف ديسمبر القادم، في انتظار المزيد من تحقيقات الشرطة.

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وأفادت الصحيفة أن الضحية تقدمت بشكوى، ضد اللاعب صاحب الـ 24 عامًا، في مكتب الاستقبال بالفندق صباح يوم الأربعاء الماضي، وبحسب ما ذكرته الصحيفة الإنجليزية، فإن الضحية عادت مع اللاعب إلى الفندق، بعد مقابلته في أحد الفنادق في وسط لندن.

وتزعم الضحية إلى أنها تعرضت بعد عودتها إلى الفندق للاعتداء والاغتصاب من اللاعب، الذي ألقت الشرطة القبض عليه، وتم نقله إلى مركز الشرطة، وأخذ عينه من حمضه النووي وبصماته.