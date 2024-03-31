"لاعب درجة ثانية" .. هالاند تحت المقصلة بسبب مستواه أمام آرسنال!

هالاند بلا أنياب أمام آرسنال...

عانى إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، بشكل واضح أمام دفاع آرسنال، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، على ملعب الاتحاد.

وانتهت قمة الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي، بين الفريقين بالتعادل السلبي، ليصل آرسنال إلى النقطة 65 في المركز الثاني من البريمرليج، ووصل مانشستر سيتي إلى النقطة 64 في المركز الثالث، بينما يتصدر ليفربول الترتيب برصيد 67 نقطة.

وانتقد روي كين، المحلل الرياضي في شبكة قنوات "سكاي سبورتس" أداء هالاند في المباراة وقال: "مستواه بشكل عام سيء للغاية، في اعتقادي أنه امام المرمى سواء بالتمرير أو الكرات الرأسية أو غيرها يكون الأفضل في العالم، ولكن بشكل عام هو سيء للغاية".

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وتابع: "عليه أن يحسن من نفسه، إنه مثل لاعب في الدرجة الثانية، أنا أراه بتلك الطريقة يجب أن يتحسن أسلوب لعبه بشكل عام، وهذا سيحدث في السنوات القادمة".

انتقاد روي كين، للمهاجم النرويجي لم يكن الوحيد اليوم إذ سخر منه أيضًا جاري نيفيل، أثناء تعليقه على المباراة عندما أهدر فرصة سهلة وقال: "يبدو أن هالاند لم يلعب كرة القدم من قبل".

جدير بالذكر أن هالاند، يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 18 هدفًا، وبفارق هدفين عن أقرب ملاحقيه.