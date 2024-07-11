"لاعب خطير" .. محمد نور يكشف عن صفقة قوية منتظرة تقترب من الاتحاد

أسطورة الاتحاد يكشف عن آخر الصفقات التي يُريد العميد حسمها

كشف محمد نور أسطورة نادي الاتحاد، عن اقتراب ناديه من حسم صفقة قوية جدًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تدعيم صفوفه.

ويمر الاتحاد حاليًا بحالة من التخبط، بعد استقالة لؤي ناظر رئيس النادي، وعدم التعاقد مع مدرب جديد لخلافة الأرجنتيني مارسيلو جاياردو.

ونشر نور عبر حسابه على تطبيق "سناب شات" فيديو يقول فيه: "هناك لاعب يقولون أنه خطير جدًا سنتر –يقصد مدافع- من الآخر جاي الاتحاد".

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ولم يكشف محمد نور عن هوية اللاعب، بل اكتفى فقط بذكر مركزه والإشادة بإمكانياته، وأنه سيفيد الاتحاد كثيرًا خلال الفترة المقبلة.

وكان الاتحاد قريبًا من حسم التعاقد مع المدافع البلجيكي أرثر ثياتي الظهير الأيسر لفريق رين الفرنسي، والذي تألق في يورو 2024 مع منتخب بلاده، ولكن المفاوضات توقفت بسبب الأزمة الإدارية التي يعيشها العميد حاليًا.