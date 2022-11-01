لاعب جديد في القائمة.. إصابة خطيرة لكيسييه!

برشلونة لم يعد يتحمل الغيابات

تستمر سلسلة إصابات اللاعبين لدى برشلونة، حيث أصيب اليوم نجم وسط الميدان فرانك كيسييه، ,خرج من الملعب في الدقيقة 67 بعد تعرضه لمشكلة عضلية منعته من مواصلة اللعب.

وبحسب ما ورد من صحيفة "سبورت" الإسبانية فإن النجم الإيفواري يعاني من مشكلة في عضلة الفخذ، مما جعلته يغادر أرض الميدان في فوز برشلونة على فيكتوريا بلزن بنتيجة 4-2 بدوري الأبطال.

ومن جانبه، أوضح مدرب الفريق الكتالوني تشافي هيرنانديز أن إصابة لاعبه جاءت في أوتار الركبة، حيث قال للصحفيين بعد اللقاء: "كيسييه في حالة سيئة، لقد أصيب في أوتار الركبة".

وشوهد فرانك بعد المواجهة وهو يسير في الممر للخروج من الملعب على قدميه ولكن بصعوبة، مما يوضح أنه يعاني من مشكلة لا تزال مستمرة معه حتى اللحظة.

وسيتضح حجم الإصابة ومدة غياب كيسييه في قادم الأيام مع بيان برشلونة حول الأمر، حيث ينضم الإيفواري إلى إريك جارسيا وجول كوندي ورونالد أراوخو وأندرياس كريستنسن في قائمة المصابين لدى البلوجرانا.