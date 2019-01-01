لاعب تونس على رادار أندية من الدوري الفرنسي

اللاعب رفض عرضاً من الأهلي السعودي

فيسبوك تويتر بلال محمد

أفادت تقارير صحفية، إلى أن التونسي غيلان الشعلالي، متوسط ميدان نسور قرطاج، دخل على رادار ناديي نانت ورين الفرنسيين.

وانتهى عقد الشعلالي رفقة فريقه الترجي التونسي، بنهاية الموسم المنصرم، مما جعله محط أنظار العديد من الفرق العربية والأوروبية.

ووفقاً لصحيفة فوت ميركاتو، فإن الدولي التونسي رفض عرضاً مغرياً من أهلي جدة السعودي، ويفضل الانتقال إلى أوروبا.

ويمتلك اللاعب صاحب الـ 25 عاماً، عدة عروض من فرق أوروبية منها نانت ورين من فرنسا، وقاسم باشا التركي.

وشارك الشعلالي مع تونسي في مباريات بكأس أمم افريقيا، أمام مالي وأنجولا وساهم في تأهل فريقه لدور الـ 16 من البطولة.

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الوسط

🇩🇿 بلايلي

🇲🇦 أمرابط

🇪🇬 طارق حامد

🇩🇿 محرز

🇪🇬 صلاح

🇲🇦 بوصوفة



الهجوم

🇹🇳 الخزري

🇲🇦 النصيري

🇩🇿 بونجاح — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 4, 2019

ويلعب الشعلالي مع فريق باب سويقة منذ 2014، وشارك منذ ذلك الحين في 136 مباراة سجل خلالهم ستة أهداف وصنع 16 آخرين.

الجدير بالذكر ان التونسي الدولي، حقق مع الترجي العديد من الألقاب أهمها دوري أبطال أفريقيا مرتين، والدوري والكأس والسوبر.