لاعب تشيلسي السابق: كرة القدم تحتاج إلى مورينيو

اللاعب يعتقد بأن سبيشيال وان سيصنع الفارق مع توتنهام

يعتقد جوزيه بوسينجوا لاعب تشيلسي السابق، أن كرة القدم بحاجة إلى مدرب مثل جوزيه مورينيو، مشيراً إلى أن المدرب البرتغالي سيصنع الفارق مع توتنهام.

إدارة توتنهام أعلنت التعاقد مع مورينيو الشهر الماضي، ليلعب مع الفريق خمس مباريات حقق الفوز في أربعة منها.

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وقال بوسينجوا في تصريحات صحفية: "أنا سعيد بعودة مورينيو إلى العمل من جديد، كرة القدم بحاجة إلى هذا الرجل".

وواصل: "أتمنى أن يقوم بعمل جيد، فهو من أفضل المدربين في العالم، لذلك بالتأكيد سيقوم بعمل رائع مع توتنهام".

وأكمل: "سبيرز لديهم تشكيلة جيدة للغاية، ربما من أفضل التشكيلات في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن ليس من السهل الفوز بالبطولات وإن كنت أتمنى أن يفعل ذلك".

المدرب البرتغالي نجح في الوصول مع توتنهام إلى المركز السابع من جدول الدوري برصيد 23 نقطة، وبفارق ست نقاط عن المركز الرابع.

جدير بالذكر ان توتنهام يستعد لمواجهة بايرن ميونيخ، مساء الأربعاء القادم في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.