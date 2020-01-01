لاعب بیرسبولیس الإيراني يكشف وجود اهتمام من نادٍ سعودي بضمه

كشف عن امتلاكه عرضًا من نادٍ سعودي، بجانب عروض من أندية خليجية

قالت تقارير صحفية محلية أن اللاعب بشار رسن نجم المنتخب العراقي ونادي بيروزي الإيراني، يمتلك عرضًا من أحدى أندية الدوري السعودي.

وبحسب صحيفة "عكاظ"، فأن اللاعب كشف عن امتلاكه عرضًا من نادٍ سعودي، بجانب عروض من أندية خليجية لتمثيل إحداها خلال فترة الانتقالات القادمة.

وأوضح اللاعب الدولي العراقي أن العروض الأوروبية جاءت من البرتغال وهولندا وبلجيكا ولكنها غير واضحة على عكس جدية الأندية الخليجية التي جاءت من خلال اتصالات جادة ومباشرة.

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ويعد لاعب الوسط بشار رسن والبالغ من العمر 23 عاماً أحد اللاعبين الأساسيين في منتخب العراق حيثُ خاض 32 مباراة دولية وسجل هدفين خلالهم.

ويلعب رسن في مركز خط الوسط ويمتلك إمكانيات فنية مميزة، ظهرت بشكل رائع في بطولة خليجي 24 مع منتخب بلاده.

يُذكر أن النجم العراقي لعب مع فريق برسبوليس الإيراني 11 مباراة بجميع المسابقات خلال الموسم الحالي، سجل خلالهم هدفاً.