"حدث شيء لم أتوقعه" .. لاعب بيرنلي يكشف كواليس رحيله المفاجئ إلى العروبة السعودي

وداع مرتين في أقل من 100 يوم

كشف الأيسلندي يوهان بيرج جودموندسون، لاعب بيرنلي السابق، عن كواليس انتقاله المثير للجدل إلى فريق العروبة السعودي.

كان الجناح الأيسلندي قد انتقل من بيرنلي إلى العروبة رسميًا، أمس الجمعة، بينما لم يكشف النادي السعودي عن مدة العقد أو مقابل انتقاله، ليصبح أول لاعب أيسلندي محترف في دوري روشن للمحترفين.

وتخلى بيرنلي عن "رجل الثلج" في نهاية الموسم الماضي، ليعود بشكل مفاجئ بعد 49 يومًا بعقد مدته عام واحد، وعلى الرغم من تسجيله الهدف رقم 200 خلال المباراة التي فاز فيها الفريق على كارديف سيتي (5-0) قبل أسبوع، فقد غادر جودموندسون منذ ذلك الحين للمرة الثانية، منهيًا رحلة مدتها 8 سنوات في تيرف مور.

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وقال جودموندسون في مقابلة مع شبكة "Clarets+": "إنه شيء لم أتوقعه. كان تركيزي واضحًا على العودة إلى بيرنلي وبذل قصارى جهدي معهم، لكنني شعرت أن التحدي الجديد كان شيئًا أحتاجه وسنحت هذه الفرصة".

وأضاف اللاعب صاحب الـ33 عامًا: "إنها فرصة جيدة بالنسبة لي ولأنني في المراحل الأخيرة من مسيرتي، أريد أن ألعب كرة القدم لأطول فترة ممكنة واعتقدت في هذا الوقت أن هذه كانت الخطوة الصحيحة".

وأضاف جودموندسون: "لقد حدث ذلك بسرعة كبيرة. سأسافر بالطائرة ولدينا بعض المباريات قبل فترة التوقف الدولية. الأمر يبدو صعبًا، قلت وداعًا، ثم عدت، وأقول وداعا مرة أخرى، لذلك هناك الكثير من المشاعر. لكن كان من الرائع اللعب على ملعب تيرف مور في مباراتي الأخيرة".

وختم: " من الصعب حقًا مغادرة هذا النادي، لكنه يبقى في أيدٍ رائعة، سيحتاج الفريق إلى المشجعين في كل مباراة على أرضه وكل مباراة خارج أرضه لدفعهم إلى الأمام على أمل استعادة الصعود إلى أفضل دوري في العالم".