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بطولة كوبا أمريكا

لاعب بوليفيا أول ضحية لتقنية الفيديو في كوبا أمريكا

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Lucas Figueiredo/CBF
الحكم استخدم تقنية الفيديو للمرة الأولى في تاريخ كوبا أمريكا
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

استعان الحكم الأرجنتيني نيستور بيتانا تقنية حكم الفيديو المساعد للمرة الأولى في تاريخ كوبا أمريكا أثناء مباراة البرازيل وبوليفيا.

البرازيل تواجه بوليفيا في افتتاح بطولة كوبا أمريكا في النسخة 46 عبر التاريخ.

وعاد الحكم لتقنية الـ VAR لتحديد إن كان لاعب منتخب بوليفيا، فيرناندو سوسيدو، يستحق الحصول على بطاقة حمراء من عدمها بعد تدخل قوي على كاسيميرو.

وبعد مشاهدة اللقطة، اكتفى الحكم ببطاقة صفراء فقط دون طرد اللاعب.

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جدير بالذكر أنّ هذا هو أول استخدام لتقنية الفيديو في بطولة كوبا أمريكا، إذ لم تظهر في نسخة 2016 بالولايات المتحدة الأمريكية.

واستُخدمت التقنية في كأس العالم بروسيا العام الماضي بجانب بطولة دوري الأمم الأوروبية في نصف النهائي والنهائي.

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