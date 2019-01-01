لاعب بوليفيا أول ضحية لتقنية الفيديو في كوبا أمريكا

الحكم استخدم تقنية الفيديو للمرة الأولى في تاريخ كوبا أمريكا

استعان الحكم الأرجنتيني نيستور بيتانا تقنية حكم الفيديو المساعد للمرة الأولى في تاريخ كوبا أمريكا أثناء مباراة البرازيل وبوليفيا.

البرازيل تواجه بوليفيا في افتتاح بطولة كوبا أمريكا في النسخة 46 عبر التاريخ.

وعاد الحكم لتقنية الـ VAR لتحديد إن كان لاعب منتخب بوليفيا، فيرناندو سوسيدو، يستحق الحصول على بطاقة حمراء من عدمها بعد تدخل قوي على كاسيميرو.

وبعد مشاهدة اللقطة، اكتفى الحكم ببطاقة صفراء فقط دون طرد اللاعب.

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هل يمكن لـ"ميسي ورفاقه " الوصول إلى منتخب أوروجواي - الأكثر تتويجًا بكوبا أمريكا ؟🤔 pic.twitter.com/Gvc6vZHvS3 — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 14, 2019

جدير بالذكر أنّ هذا هو أول استخدام لتقنية الفيديو في بطولة كوبا أمريكا، إذ لم تظهر في نسخة 2016 بالولايات المتحدة الأمريكية.

واستُخدمت التقنية في كأس العالم بروسيا العام الماضي بجانب بطولة دوري الأمم الأوروبية في نصف النهائي والنهائي.