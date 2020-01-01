لاعب برشلونة ينتقد جريزمان: يستطيع تقديم أكثر من ذلك

ما رأي كليمون لونجليه فيما يقدمه جريزمان مع برشلونة؟

انتقد كليمون لونجليه، مدافع برشلونة، مواطنه أنطوان جريزمان، مؤكدًا أنّ الأخير لم يقدم أفضل ما لديه بعد مع النادي الكتالوني منذ انضمامه من أتلتيكو مدريد في الصيف الماضي.

جريزمان ارتدى قميص برشلونة بعد كسر الشرط الجزائي في عقده مقابل 120 مليون يورو في الصيف الماضي.

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ويعاني صاحب الـ29 عامًا في الفترة الأخيرة، إذ لم يشارك أساسيًا في المباريات الماضية، وحتى حينما يبدأ اللقاء يغادر في الشوط الثاني.

وقال لونجليه في تصريحات لصحيفة "لو باريسيان" الفرنسية: "أنطونيو متواصل بصورة جيدة مع اللاعبين في غرفة الملابس ولا توجد أي أزمة شخصية معه على الإطلاق. في الملعب؟ هو بنفسه يعلم أنّه يستطيع تقديم المزيد".

واستدرك: "لا يجب علينا أيضًا تجاهل أنّه سجل 14 هدفًا وصنع العديد من الأهداف خلال الموسم الحالي، وبالنسبة لموسمه الأول في فريق يلعب بأسلوب لا يعتاد عليه فهو ليس سيئًا على الإطلاق".

مدافع إشبيلية السابق أشار إلى أنّ النادي الكتالوني فريق متطلب للغاية وبالتالي الأمر أكثر صعوبة.

وواصل: "حينما يسجل، يتحول إلى سوبر أنطونيو، وهذا ما ينتظره الجميع منه خلال المباريات المقبلة".

واختتم: "أتمنى أن يكون نهائي دوري أبطال أوروبا بين برشلونة وباريس سان جيرمان على أن يحقق البلوجرانا اللقب دون شك".

جدير بالذكر أنّ جريزمان سوف يواجه فريقه السابق، أتلتيكو مدريد، مساء اليوم في ثالث لقاء له ضدهم مع برشلونة وسبق وسجل هدفًا وحيدًا.