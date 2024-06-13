لاعب برشلونة عن ناديه القادم: سنسمع بعض الأخبار قريبًا!

لاعب الفريق الكتالوني أصبح من المؤكد رحيله

خرج ماركوس ألونسو ظهير نادي برشلونة الإسباني، للتعليق على آخر مستجدات مستقبله، والفريق الذي سيلعب له الموسم القادم.

صاحب الـ33 سنة عقده ينتهي مع برشلونة في 30 يونيو الجاري، ومن المؤكد رحيله عن النادي وعدم الدخول في مفاوضات من أجل التوقيع على عقد جديد.

اللاعب قال في تصريحات نقلها موقع "ريليفو" الإسباني:"لا أعلم حتى أين سألعب الموسم القادم، ولكن أتمنى أن نحصل على بعض الأخبار قريبًا".

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وكان ألونسو قد ارتبط خلال الأسابيع الماضية بالانتقال إلى أتلتيكو مدريد أو جيرونا، لكنه لم يحسم مصيره بشكل نهائي حتى الآن.

الجدير بالذكر أن المدافع الإسباني شارك في 8 مباريات فقط مع برشلونة الموسم الماضي، وذلك بسبب الإصابات المتكررة التي عانى منها، وجعلته خارج حسابات النادي الكتالوني تمامًا.