لاعب برشلونة المنبوذ على رادار يوفنتوس

يوفنتوس يخطط للتعاقد مع اللاعب قريبًا...

كشفت تقارير صحفية، عن تفكير إدارة يوفنتوس، في استغلال أزمة، فيتور روكي، لاعب برشلونة، مع فريقه ومحاولة التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وانضم روكي إلى برشلونة في يناير الماضي، لكنه لم يحصل على الدقائق الكافية تحت قيادة تشافي هيرنانديز، وسط تقارير تفيد بأنه سيكون ضمن الراحلين في الميركاتو الصيفي.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن يوفنتوس، بالقيادة الفنية للمدرب الجديد تياجو موتا، يدرس التعاقد مع روكي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

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وأشار التقرير إلى أن برشلونة، لا يريد رحيل اللاعب ولكن الأزمة المالية، قد تدفع للتخلي عن روكي صاحب الـ 19 عامًا، خاصة وأنه لم يسجل عقد اللاعب حتى الآن.

وسيتعين على يوفنتوس، أيضًا تقليل هامش الرواتب في الفريق، بداية من بيع مويس كين، ومحاولة بيع كييزا، قبل نهاية عقده في الصيف القادم ورحيله بالمجان.