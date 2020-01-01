لاعب برشلونة السابق يكشف إهانة ميسي له في التدريبات

كيف أهان ميسي لاعب برشلونة في التدريبات

كشف جوليانو بيليتي، لاعب برشلونة السابق، عن أول تدريب له مع هداف البلوجرانا التاريخي، ليونيل ميسي، وكيف تعرف عليه.

بيليتي هو من سجل هدف فوز برشلونة على أرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2006 وجلب البطولة الثانية للنادي الكتالوني.

المزيد من الفرق

وقال بيليتي في تصريحات لشبكة ESPN: "حينما غادر ميسي فريق الرديف، وضعه المدرب فرانك ريكارد في تشكيل من 11 ضد 11، وكنت أنا أساسيًا وهو بديلًا".

وتابع: "إنييستا اقترب مني وأشار نحو ميسي وقال لي هل تعرفه؟ أجبته بأنني لا أعرفه، فحذرني من اللعب أمامه".

اللاعب البرازيلي واصل: "ميسي نزل إلى المباراة وحينما استلم الكرة قلت في نفسي إنّه لا يزال بعمر 16 عامًا وحينما حاولت خطف الكرة وجدته رواغني وانطلق بها".

هل أنت مشجع حقيقي لبرشلونة؟ اختبر معلوماتك

وأردف: "غرفة ملابس فريق بحجم برشلونة تقلق أي لاعب، لكنّه لم يكن خائفًا والجميع كان يتحدث معه ويلعب بجواره وحاولنا إدماجه في المجموعة بقدر المستطاع، حتى ميسي لا يغفل ذكر ذلك في كل مناسبة".

واختتم: "في أصعب الأوقات، كان ميسي يتولى المسؤولية ويخرج الفريق من الأزمات ولذلك وصل إلى ما هو عليه الآن".

جدير بالذكر أنّ ميسي هو الهداف التاريخي للدوري الإسباني وأكثر من حقق الكرة الذهبية في التاريخ.