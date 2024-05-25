لاعب برشلونة السابق: سئمنا جميعًا من مبابي ويمكنني اصطحابه إلى مدريد بنفسي!

حالة من الضيق تجاه الجدل حول النجم الفرنسي

أكد أسطورة كرة القدم الفرنسية إيمانويل بيتي، أنه سئم الحديث عن كل ما يحيط بالمهاجم الفرنسي كيليان مبابي ورحيله عن باريس سان جيرمان.

مبابي أعلن بشكل رسمي مغادرته لباريس بعد نهاية عقده هذا الصيف، وسط أنباء عن توصل ريال مدريد لاتفاق نهائي على ضمه، في انتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة بعد نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 1 يونيو القادم.

وقال بيتي في برنامج اللاعب السابق جيروم روثن على التلفزيون الفرنسي:"هذا يكفي، لقد سئمنا من قضية مبابي، يجب عليه إعادة حساباته والنزول من السحابة التي يعيش فيها قليلًا والتحلي ببعض التواضع الذي كان عليه في بداية مسيرته".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"لقد كنت مشجعه الأول، ولكن هذه الأيام أنا متعب بالفعل وأشعر بالملل من هذه الأنباء، لو كان بإمكاني اصطحابه إلى مطار مدريد بنفسي، فسأفعل ذلك".

وتابع لاعب آرسنال وبرشلونة السابق:"لقد سئمنا جميعًا في فرنسا، هناك دائمًا قصة تظهر كل ستة أشهر، هل هو سعيد؟ هل تناول الفطور جيدًا هذا الصباح؟ هل يتبرز بشكل جيد؟ أتفهم كذلك أن اللاعبين يشعرون بالانزعاج أيضًا من هذا الموقف".

وأما عن توقعاته له في ريال مدريد:"قد تكون هناك مشكلة، ليس فقط من حيث الراتب وتأثيره على غرفة تبديل الملابس، ولكن أيضًا من حيث القيادة، كما أنه سيكون عليه اللعب كمهاجم مثلما فعل في باريس، ونحن نعلم جميعًا أن هذا المركز ليس الأفضل له".

وفي سياق متصل قال بيتي إن مبابي لو لعب الليلة أمام ليون في نهائي كأس فرنسا وقدم مباراة رائعة، قد يؤدي ذلك إلى محو العديد من المشاعر السلبية التي انتشرت مؤخرًا، وجعلت البعض لا يطيق رؤيته في حديقة الأمراء.