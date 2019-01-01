لاعب برشلونة الجديد: جئت من أجل التعلم من بوسكيتس

لودوفيت ريس لاعب برشلونة الجديد يؤكد أن اللعب للنادي الكتالوني كان حلمًا بالنسبة له وأنه سيقدم كل ما في وسعه من أجل الفريق.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد اللاعب الهولندي الشاب لودوفيت ريس نجم برشلونة الجديد على سعادته بالانضمام للنادي الكتالوني قادمًا من جورنينجن.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها اللاعب لصالح قناة النادي وأكد خلالها أن اللعب لفريق برشلونة كان بمثابة الحلم بالنسبة له في السنوات الأخيرة.

وقال ريس: "هدفي الوصول للفريق الأول في وقت سريع من أجل التعلم من سيرجيو بوسكيتس وغيره من نجوم برشلونة، لقد جئت لهنا لأنني أريد التعلم".

🚨 أعلن نادي برشلونة التوقيع مع لودوفيت ريس، موهبة نادي جرونينجن الهولندي، لينضم إلى الفريق الرديف مع الوعد بانضمامه إلى الفريق الأول



⭕️جدير بالذكر أنّ قيمة كسر عقد صاحب الـ 18 عامًا وصلت إلى 100 مليون يورو.



(📸: @FCBarcelona) pic.twitter.com/pcyQpJiKcZ — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٣ مايو ٢٠١٩

وأضاف: "لن أنسى أبدًا يوم انضمامي لبرشلونة، هذا النادي مذهل، وأنا سعيد للغاية بتواجدي هنا، لقد كنت أحلم بهذا اليوم والآن أنا أوقع العقد".

وكان اللاعب قد وقع على عقود انضمامه لفريق برشلونة قادمًا من نادي جورنجين الهولندي مقابل 3 مليون و250 ألف يورو..

رسميًا | برشلونة يتعاقد مع موهبة جرونينجن

ويستمر تعاقد اللاعب مع نادي برشلونة لمدة ثلاثة مواسم وستكون قيمة الشرط الجزائي 100 مليون يورو، وسيلعب للفريق الثاني بالموسم الجديد.