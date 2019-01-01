لاعب بايرن ميونخ السابق: كوتينيو جسم غريب في الفريق!

انتقاد كبير للدولي البرازيلي..

شن ديتمار هامان لاعب بايرن ميونخ السابق، ومحلل قناة سكاي سبورتس دويتشلاند الحالي، هجومًا عنيفًا على فيليب كوتينيو نجم العملاق البافاري، ونعته بالـ"الجسم الغريب" داخل الفريق.

وكان بايرن ميونخ قد تعثر في الدوري الألماني الأسبوع الماضي بالتعادل مع أوجسبورج بهدفين لكل فريق، وقد أضاع كوتينيو فرصة سهلة لإنهاء المباراة بعد تألق كوبيك حارس أصحاب الديار.

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ثم عاد البافاري وحقق انتصارًا ولكن بشق الأنفس على أولمبياكوس بثلاثية لهدفين في المباراة التي أُقيمت ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتحدث هامان مُحللًا أداء الدولي البرازيلي قائلًا "إنه جسم غريب في الفريق. لم أستطع أن أجد موقفًا جيدًا له وفره للفريق في الهجوم."

وتابع هامان الذي سبق له اللعب في ليفربول ككوتينيو أيضًا "إذا كان لديك لاعبًا مثله لا ترى له لقطات مميزة، فبالتأكيد ستتأثر وتواجه مشكلات. في الدفاع مثلًا، سيُحسب عليك بنصف لاعب."

وأتم "لا يزال لديه 30 أو 35 مباراة ليُثبت نفسه."

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الجدير بالذكر أن بايرن ميونخ قد تحصل على كوتينيو على سبيل الإعارة لمدة عام من برشلونة مع وجود بند غير إلزامي يسمح للبافاري بشراء عقده بصورة دائمة مُقابل ما قد يصل إلى 120 مليون يورو.

كما تجدر الإشارة إلى أن كوتينيو قد خاض 10 مباريات رفقة بايرن ميونخ سجل خلالهم هدفين وصنع أربعة آخرين بين الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا.