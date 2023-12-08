لاعب إنجلترا وسيتي السابق يهاجم عمل السيدات في كرة القدم: يبعثن صورهن عاريات للاعبين!

نجم مانشستر سيتي السابق يستمر في الهجوم.

واصل جوي بارتون لاعب مانشستر سيتي السابق ومنتخب إنجلترا الهجوم وجود السيدات في كرة قدم الرجال في عدة أقسام عبر حسابه في منصة إكس.

وكتب بارتون: "عدد المرات التي شاهدت فيها في مسيرتي الاحترافية نساء يقدمن تنازلات في كرة القدم الخاصة بالرجال مذهلة، لا أستطيع العد".

وأضاف: "هناك سيدات تعمل في أندية الرجال وترسل صورهن عاريات للاعبين ويدخلن في علاقات معهن، وهذا يفسد علاقات زواج مستقرة، يجب أن تمروا بالتجربة حتى تصدقوا، هذا يحدث طوال الوقت".

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وأكمل: "أعتقد أنه من الخطر أن تكون هناك سيدات في بعض المناصب في كرة القدم، لأنه في النهاية نحن لسنا من خشب يا أصدقاء".

بارتون بدأ هجومه على السيدات مبكرًا هذا الأسبوع وتحدث عن عملهن في تحليل كرة القدم، وأكد أن وجودهن يفسد الفرصة على رجال أكفاء للتحليل.