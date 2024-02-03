لاعب ألافيس يدافع عن التحكيم بعد طرد روكي: الصورة تتحدث عن نفسها!

انتقادات واسعة طالت حكم مباراة ألافيس وبرشلونة...

دافع رافا مارين، لاعب ديبورتيفو ألافيس، عن حكم مباراة فريقه أمام برشلونة، في الدوري الإسباني بعد الهجوم الذي تعرض له بسبب طرده لفيتور روكي، لاعب الفريق الكتالوني.

وحقق برشلونة، فوزًا هامًا على حساب ألافيس، بثلاثة أهداف لهدف ضمن مباريات الجولة الـ 23 من الدوري الإسباني، في مباراة شهدت جدلًا تحكيميًا كبيرًا بسبب طرد روكي.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية لفيتور روكي، في الدقيقة 72، بعد تدخل على رافا مارين، وسط اعتراضات من الفريق الكتالوني، على القرار إذ يرون أن اللاعب البرازيلي بالكاد لمس مدافع ألافيس واللعبة لا تستحق بطاقة صفراء ثانية.

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ومن جانبه نشر مارين، صورة عبر يومياته في موقع "إنستجرام" توضح الإصابة التي تعرض لها بسبب تدخل روكي، وكتب عليها: " الصورة تتحدث عن نفسها".

@rafamarin4

وكان تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة، قد خرج في تصريحات صحفية عقبت اللقاء، وأكد أن فريقه سيتقدم باستئناف ضد عقوبة روكي، مشيرًا إلى أن التحكيم الإسباني، أضر بفريقه مرة أخرى.