لاعب اليمن: لن تكتفى بالأداء المشرف أمام المنتخب العراقي

اليمن خسر في أولى مشاركته بكأس آسيا بخماسية نظيفة من المنتخب الإيراني

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد عبد الواسع المطري، لاعب المنتخب اليمني أن فريقه سيدخل مباراة العراق وهدفه الفوز فقط وليس الأداء المشرف، من أجل التأهل إلى الدور التالي من كأس آسيا.

ويواجه المنتخب اليمني، نظيره العراقي يوم السبت في إطار مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة كأس آسيا.

وقال المطري في المؤتمر الصحفي للقاء: "علينا أن نخرج بنتيجة إيجابية أمام العراق، في مباراة الغد إذا أردنا التأهل للدور التالي".

وواصل: "سندخل بهدف الفوز فقط، ولن نكتفي بالأداء المشرف في المباراة التي لن تكون سهلة أبداً".

وافتتح المنتخب اليمني مشواره في بطولة كأس آسيا، بخسارة قاسية من نظيره الإيراني بخماسية دون رد.

الجدير بالذكر أن اليمن يتذيل المجموعة الرابعة دون أي نقطة، وبفارق الأهداف عن فيتنام صاحبة المركز الثالث، ويتصدر المنتخب الإيراني المجموعة بثلاث نقاط، ويأتي المنتخب العرقي في المركز الثاني.