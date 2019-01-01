لاعب الوصل: سنواصل نتائجنا الرائعة في الدوري أمام العين

لاعب العين يحفز زملاءه قبل مباراة العين الهامة يوم الأربعاء

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد إسماعيل وحيد، لاعب الوصل أن فريقه لن يدخر جهداً في مواجهة العين، للخروج بأفضل نتيجة ممكنة من المباراة التي تجمع الفريقين.

ويحل الوصل ضيفاً، على العين مساء الأربعاء في إطار مباريات الجولة الـ 25 من بطولة الدوري، على ملعب هزاع بن زايد.

وقال إسماعيل في تصريحات بالمؤتمر الصحفي للمباراة: "سنلعب امام فريق العين الذي يعتبر من الفرق القوية في بطولة البطولة".

وواصل: " لكننا سنسعى إلى تقديم كل ما لدينا في الملعب ومساعدة الفريق على تحقيق الفوز وحصاد نقاط المباراة لمواصلة نتائجنا الرائعة في بطولة الدوري خلال الفترة الماضية".

وحقق الوصل ثلاثة انتصارات متتالية، في آخر ثلاث جولات بالدوري، على حساب الجزيرة وعجمان وأخيراً الشارقة المتصدر.

ويتبقى للوصل مباراتين فقط على نهاية موسمه، بالإضافة إلى مباراة العين، حيث يلعب مع الزواء العراقي في دوري أبطال آسيا، ثم يختتم مباريات الدوري امام اتحاد كلباء.

الجدير بالذكر ان الوصل يحتل المركز السابع من جدول الدوري برصيد 33 نقطة، وبفارق ست نقاط عن بني ياس صاحب المركز السادس.