لاعب الهلال يكشف حقيقة خيانة زميله

أكد أنه لم يكن يعلم برحلة كويلار إلى كولومبيا

علق اللاعب الكولومبي جوستافو كويلار لاعب نادي الهلال، على الاتهامات التي طالته بسبب خيانة بعض مواطنيه في السعودية قبل العودة إلى كولومبيا.

وكانت تقارير صحفية كولومبية قد نقلت تصريحات لاعب الكرة الطائرة، أندرياس بيزا، المحترف في أحد الأندية السعودية، والذي كشف عن حالة من الصدمة عقب رحيل كويلار وسفره.

ووفقًا لموقع Bolavip فأن بيزا قال بأن كويلار أخرج نفسه من مجموعة صنعها معه عبر تطبيق الواتساب، من أجل السفر بمفرده إلى كولومبيا دون مساعدته على السفر معه إلى موطنه.

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وأكد أنه لم يكن يعلم برحلة كويلار إلى كولومبيا، ولم يكن يعرف أن الحكومة الكولومبية أعطت الضمان الذي يمكنهم الدخول به إلى البلاد.

وعلق كويلار على هذا الاتهام قائلاً : “قمت بإدارة الأمر مع القنصلية وفعلت كل ما بوسعي، كنت أتمنى أن أعود برفقة كافة الكولومبيين، لكن لم أتمكن من جلب المزيد من الكولومبيين. لم تكن هناك نية سيئة “.

وعبر كويلار في تصريحاته لصحافة بلاده عن سعادته الغامرة بالعودة إلى كولومبيا، بعد تدخل حكومة بلاده لإعادته من السعودية.