"مربوش وفاقد الثقة" .. لاعب الهلال يتسبب في انقلاب على علي البليهي بعد وديات معسكر النمسا

علي البليهي يسقط ضحية..

يبدو أن علي البليهي؛ مدافع الهلال، لن يكون مرحبًا به بشكل كبير في الموسم المقبل 2024-2025، بحسب الحالة التي كشفت عنها المباريات الودية حاليًا.

الزعيم يقيم معسكر إعداد للموسم الجديد حاليًا في دولة النمسا، خاض خلاله مباراتين وديتين أمام نويشتات النمساوي والعربي القطري، انتصر في كلتاهما (6-0) و(2-0) على الترتيب.

واعتمد البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للهلال، في الدفاع على الثنائي خليفة الدوسري وحسان تمبكتي بشكل أساسي في المباراتين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

مستوى الثنائي المميز الذي ظهر به دفع الجمهور للانقلاب على البليهي، مطالبين بضرورة الاعتماد على تمبكتي بشكل أساسي بجوار المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي، على أن يكون الأول بديلًا له رفقة خليفة الدوسري.

على سبيل المثال لا الحصر، أحد المشاركين في الانقلاب كتب عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "البليهي صار يفكر خارج الملعب أكثر من داخله عشان كم تصميم، فاهم الحماس واطلع لاعب الخصم من جو المباراة غلط، إذا ما عدل من عقليته أتوقع إنه راح يكون في الدكة"، فيما علق آخر: "شكرًا على البليهي على كل ما قدمت، المرحلة الآن هي الأفضل بصراحة تمبكتي يستحق الخانة في مباريات الموسم القادم بإذن الله"، قبل أن يضيف ثالث: "حسان ثم حسان ثم حسان ثم خليفة، البليهي مربوش وفاقد الثقة".

يذكر أن البليهي شارك في تتويج الزعيم الموسم الماضي بالثلاثية؛ دوري روشن، كأس السوبر السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.