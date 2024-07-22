لاعب الهلال أحرجه ومحمد العويس تصدى له .. حصيلة عمر السومة مع العربي أمام الزعيم بعد غياب عامين

العقيد قاد العربي الليلة وديًا أمام الزعيم السعودي..

عاد السوري عمر السومة؛ مهاجم الأهلي السعودي السابق، لمواجهة الهلال السعودي من جديد بعد غياب عامين، حيث قاد الليلة لقاء العربي القطري الودي.

العقيد كان قد رحل عن الدوري السعودي في موسم 2022-2023 ليمثل الفريق القطري على سبيل الإعارة، قبل أن يقوم الأخير بشرائه نهائيًا بنهاية الموسم نفسه.

والليلة، تلقى العقيد الهزيمة رفقة العربي أمام الهلال بثنائية نظيفة، سجلها ميشايل ديلجادو وناصر الدوسري في الدقيقتين 11 و16 من عمر الشوط الأول، في إطار استعدادات الفريق للموسم المقبل 2023-2024.

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بتركيز الحديث عن المهاجم السوري، فقد برز في لقطتين خلال المباراة قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 89 تقريبًا..

اللقطة الأولى كانت أمام لاعب الزعيم خليفة الدوسري، فبعدما قاد السومة هجمة مرتدة، تمكن الأول بسهولة من استخلاص الكرة من أمامه بينما كان في طريقه للانفراد بالحارس محمد العويس.

أما اللقطة الثانية فكانت أمام العويس، إذ نجح هذه المرة العقيد في الوصول بالقرب من المرمى والانفراد بالحارس، لكن الأخير تصدى له بسهولة، حارمًا إياه من إحراز هدف.

يذكر أن السومة شارك من قبل أمام الهلال في 22 مباراة بقميص الأهلي، فاز الراقي في ست منها وتعادل في مثلها، فيما خسر عشرة لقاءات.

وهز السوري شباك الزعيم بـ13 هدفًا وصنع هدفًا واحدًا.