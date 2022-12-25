لاعب الهلال السابق: النصر كان يهتم بالفوز علينا أكثر من التتويج بالبطولات

نجم الهلال السابق يتحدث عن ديربي الرياض

Shahid

أكد لاعب نادي الهلال السابق، على أن فريق نادي النصر كان دائمًا يهتم بالانتصار على الزعيم، أكثر من التتويج ببطولة الدوري السعودي.

رادوي لعب مع نادي الهلال خلال الفترة من يناير 2009 وحتى يونيو 2011، حقق فيها بطولة الدوري السعودي مرتين، وكأس ولي العهد 3 مرات.

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وقال رادوي خلال تصريحات لموقع "العربية": "النصر كان يهتم بالفوز في مباريات الديربي أمام الهلال، أكثر من حصد بطولة الدوري".

وأضاف: "أمتلك العديد من الذكريات الرائعة أمام النصر لأنني دائمًا ما كنت أمرر التمريرات الحاسمة أو أسجل أهدافًا في شباكهم، لكن هدفي الأغلى كان في ذهاب نصف نهائي كأس الملك موسم 2009-2010، انتصرنا 5-3، سجلت الهدف الثاني والخامس في الدقائق الأخيرة من المباراة".

ويستعد النصر لاستضافة الهلال مساء غدٍ الإثنين، في ملعب مرسول بارك، بالجولة العاشرة ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين السعودي.

Shahid