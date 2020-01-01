لاعب النصر يقود السعودية للفوز بكأس العالم في لعبة فيفا

بطولة كأس العالم للمنتخبات فيفا 2020 تُحسم لصالح السعودية

حقق المنتخب السعودي بقيادة فراس البريكان، لاعب فريق النصر، ومساعد الدوسري، لاعب الاتحاد للرياضيات، بطولة كأس العالم في لعبة فيفا 2020.

المنتخب المصري كان قد اعتذر عن المشاركة في البطولة بسبب القرعة.

المنتخب السعودي فاز على مالطا 2-1 مجموع المباراتين في المباراة النهائية.

المزيد من الفرق

البطولة انطلقت بفوز السعودية على قطر 11-0 في مجموع اللقائين، ثم حقق الانتصار 10-5 على الإمارات وأخيرًا الفوز على جنوب أفريقيا 8-1.

في نصف النهائي، فاز الأخضر على لوكسمبورج 5-4 في مجموع اللقائين وكان التتويج أمام مالطا.

واحتفل مساعد الدوسري عبر حسابه بموقع "تويتر" بقول: "الحمد لله في هذا الشهر الكريم والظروف الصعبة أحقق أول بطولة ممثلًا وطني الغالي في بطولة كأس العالم للمنتخبات".

وتابع: "أخوي البريكان كان الحاسم والسند في أوقات الحسم، غالي يا وطن غالي وأقل ما نقدم لهذا الوطن الغالي".

أما البريكان فعلّق بقوله: "الحمدلله تشرفت بتمثيل المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم للمنتخبات، وهذا المكان الذي يليق في وطني ولله الحمد، أشكر أخوي مساعد شريك الإنجاز وإن شاء الله القادم أفضل".