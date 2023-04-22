لاعب النصر يسبب أزمة .. انقلاب من جمهور الاتحاد على محمد نور!

إما الدعم الكامل للاتحاد في هذه المرحلة المصيرية أو غضب جم من الجماهير كما حدث مع محمد نور

shahid

في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ نادي الاتحاد السعودي، لا يقبل الجمهور إلا الدعم من رموز العميد، وهو ما حاد عنه محمد نور؛ أحد أساطير النادي.

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العميد يقترب خطوة تلو الأخرى من لقب دوري روشن السعودي، إذ يتصدر جدول الترتيب برصيد 56 نقطة، مع بقاء سبع جولات فقط على نهاية الموسم.

لكن ظهر القوة العاشرة في فيديو عبر حسابه على تطبيق "سناب شات"، مؤكدًا أن عبد الإله العمري؛ مدافع النصر، هو أفضل مدافع سعودي حاليًا، وهو ما أغضب جماهير الاتحاد، لعدم دعمه لأحمد شراحيلي؛ مدافع فريقهم.

أحدهم كتب مهاجمًا نور: "وين راح أحمد شراحيلي يا كابتن؟!!، طيب أنت لاعب اتحادي من باب الدعم على الأقل للاعب ناديك!!، قلناها ونعيدها الكابتن محمد نور علاقته بالاتحاد علاقة عمل وانتهت، والقلب نصراوي ويثبت ذلك في كل مرة"، فيما علق آخر: "محمد نور هالموسم عليه شطحات ضد الاتحاد، بدأها بجروهي والدعيع وأنه يتمنى أن جروهي ما يكسر رقم الدعيع.. والآن يقول العمري أفضل مدافع سعودي مع أنه هذا الموسم مستواه عادي.. بينما شراحيلي (شطة) هو المميز وصمام الأمان لدفاع الاتحاد، لا تستبعدوا بكرة يقول أتمنى الدوري للنصر عشان رونالدو".

جدير بالذكر أن نور لعب للنصر موسم وحيد 2013-2014م، بينما قضى بقية مسيرته في الملاعب في صفوف الاتحاد.

وينافس النصر الاتحاد على لقب الموسم الجاري من دوري روشن، إذ يحتل الوصافة بـ53 نقطة، لكنه خاض مباراة واحدة أكثر من العميد.

Shahid